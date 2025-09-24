Alianza Lima y la millonaria cifra que ganará si derrota a la U de Chile y clasifica a 'semis'

Alianza Lima jugará el partido que podría definir su pase por primera vez a las semifinales de un torneo internacional y esto también significa el ingreso de una importante suma de dinero al club. Para que este gran sueño se cumpla, primero debe conseguir un resultado positivo ante la U de Chile luego de haber quedado en un empate sin goles en Lima.

Alianza Lima está teniendo un grandioso año en cuanto a su rendimiento a nivel internacional. Todo empezó luego de que eliminaran a Boca Juniors de la Copa Libertadores y continuaran su camino en la Copa Sudamericana en su enfrentamiento ante Gremio. Los blanquiazules buscan seguir avanzando hasta las semifinales del torneo.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima si pasa a semifinales de la Sudamericana?

En caso de que Alianza Lima logre eliminar a la U de Chile y selle su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, el equipo dirigido por Néstor Gorosito recibirá la suma de 1 millón 400 mil dólares. El monto será aún mayor si es que el equipo peruano logra alcanzar la final que se llevará a cabo en Paraguay.

Alianza Lima sueña con su pase a semifinales de la Sudamericana.

Recordemos que el campeón de la Copa Sudamericana recibirá un premio de 6 millones 500 mil dólares y también su pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. En tanto, el subcampeón se hará con la suma de 2 millones de dólares.

Alianza Lima jugará el partido decisivo ante la U de Chile el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). De no presentarse ningún inconveniente, los blanquiazules se presentarían en el campo de juego con su mítica camiseta blanca que ha sido su "amuleto" desde la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana.