0

Alianza Lima y la millonaria cifra que ganará si derrota a la U de Chile y clasifica a 'semis'

El equipo dirigido por Gorosito sueña con clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero primero debe sacar de su camino a la U de Chile.

Jasmin Huaman
Alianza Lima busca clasificarse a la semifinal de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima busca clasificarse a la semifinal de la Copa Sudamericana. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima jugará el partido que podría definir su pase por primera vez a las semifinales de un torneo internacional y esto también significa el ingreso de una importante suma de dinero al club. Para que este gran sueño se cumpla, primero debe conseguir un resultado positivo ante la U de Chile luego de haber quedado en un empate sin goles en Lima.

Conmebol ya está enterado de la agresión a hincha de Alianza Lima

PUEDES VER: Hincha de Alianza Lima es agredido en Chile y club tomó drástica decisión: "A la Conmebol..."

Alianza Lima está teniendo un grandioso año en cuanto a su rendimiento a nivel internacional. Todo empezó luego de que eliminaran a Boca Juniors de la Copa Libertadores y continuaran su camino en la Copa Sudamericana en su enfrentamiento ante Gremio. Los blanquiazules buscan seguir avanzando hasta las semifinales del torneo.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima si pasa a semifinales de la Sudamericana?

En caso de que Alianza Lima logre eliminar a la U de Chile y selle su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, el equipo dirigido por Néstor Gorosito recibirá la suma de 1 millón 400 mil dólares. El monto será aún mayor si es que el equipo peruano logra alcanzar la final que se llevará a cabo en Paraguay.

Alianza Lima

Alianza Lima sueña con su pase a semifinales de la Sudamericana.

Recordemos que el campeón de la Copa Sudamericana recibirá un premio de 6 millones 500 mil dólares y también su pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. En tanto, el subcampeón se hará con la suma de 2 millones de dólares.

Alianza Lima jugará el partido decisivo ante la U de Chile el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). De no presentarse ningún inconveniente, los blanquiazules se presentarían en el campo de juego con su mítica camiseta blanca que ha sido su "amuleto" desde la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Hinchas de la U de Chile recibieron con pancartas a Alianza Lima en Coquimbo: "La conch..."

  2. Kevin Serna y Freytes recibieron pésima noticia de Fluminense tras quedar eliminados de Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano