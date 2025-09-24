- Hoy:
Prensa chilena anunció "revancha" por parte de hinchas de la U de Chile contra Alianza Lima
De la misma manera en la que los blanquiazules demostraron su rivalidad con la U de Chile, el plantel de Alianza Lima también recibió hostil bienvenida.
El partido de vuelta empieza a jugarse fuera de la cancha luego de que los barristas chilenos llegaran hasta el hotel en Coquimbo con banderas dedicadas a los jugadores de Alianza Lima. Este jueves 25 de septiembre se juega el partido decisivo tras el empate sin goles en Lima.
La rivalidad entre U de Chile y Alianza Lima sigue creciendo y ahora se suma un nuevo capítulo. Según reportó la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, un grupo de barristas azules amedrentaron a los jugadores con insultos.
Hinchas de la U de Chile reciben con fuerte mensaje a Alianza Lima
Desde Chile se habla de la "revancha" que se tomaron los hinchas de la U de Chile con la delegación de Alianza Lima. Esta calurosa bienvenida viene luego de que en Lima también se mostraron fuertes mensajes dedicados a la escuadra chilena que dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales donde también se recordó el reciente incidente frente a Independiente.
La hostil bienvenida al plantel de Alianza Lima. | Foto: Captura
Con pancartas que portaban fuertes palabras, los azules dejaron en claro que el partido de este jueves por los cuartos de final entre la U de Chile y Alianza Lima será uno de los más esperados en la Copa Sudamericana 2025, a pesar de que se juegue sin público tras la sanción recibida por la CONMEBOL.
Durante las últimas horas también habría quedado descartado por completo el banderazo de los hinchas de Alianza Lima con el objetivo de evitar un enfrentamiento entre barras. El partido decisivo entre estos equipos se juega el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m.(hora peruana).
