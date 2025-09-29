- Hoy:
CONAR toma firme decisión para próximo partido de Alianza Lima y designa a inesperado árbitro
Tras la polémica actuación de Jonathan Zamora, la CONAR se pronunció oficialmente y designo inesperado árbitro para el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau en Matute.
Alianza Lima vivió momentos de tensión en Cusco tras quedar con 10 hombres ante Cienciano. El equipo blanquiazul quedó muy fastidiado con la actuación del árbitro Jonathan Zamora, ya que ciertas decisiones no permitieron que el juego siga su curso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ante ello, la CONAR tomó firme decisión y designó nuevo juez para el choque de los blanquiazules ante Atlético Grau.
Árbitro de Alianza Lima vs Atlético Grau
Por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau con la esperanza de hacer respetar la casa. Los dirigidos por Néstor Gorosito conocieron la medida de la CONAR al nombrar al árbitro Julio Quiroz para este partido a disputarse en Matute.
- Árbitro principal: Julio Quiroz
- Asistente 1: Francisco Ziani
- Asistente 2: Mauricio Flores
- Cuarto árbitro: Rudy Mendez
- VAR: Milagros Arruela
- AVAR: Carlos Llerena
Julio Quiroz dirigirá el Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura. Foto: Jaime Mendoza - GLR.
Julio Quiroz es uno de los árbitros que ha tenido varios partidos al mando en esta Liga 1 2025. De hecho, pudo estar en compromisos de Alianza Lima entre el Apertura y Clausura, con resultados que pueden aliviar a los aficionados blanquiazules a poco de enfrentar a Atlético Grau.
¿Cómo le fue a Julio Quiroz en partidos de Alianza Lima?
Para este 2025, Julio Quiroz solo dirigió un partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura. Fue el que tuvieron ante Ayacucho FC, en el que los blanquiazules vencieron 2-0 para seguir en carrera. En aquella oportunidad, el juez mostró 4 tarjetas amarillas.
En el Torneo Clausura, estuvo en el partido de Alianza Lima ante ADT en Matute, en el que los 'íntimos' celebraron con un marcador de 3-1. En dicho cotejo, solo se vio una amonestación a lo largo de los 90 minutos.
Último antecedente de Julio Quiroz, árbitro de Alianza Lima vs Atlético Grau
La última vez que dirigió Julio Quiroz fue en el empate de Comerciantes Unidos ante FBC Melgar por 1-1. En dicho cotejo se mostraron cuatro tarjetas amarillas. Adicional a ello, es claro recordar que este árbitro estuvo en el encuentro entre UTC vs Universitario en Trujillo, cuando los cremas ganaron sobre el final con anotación de Alex Valera.
