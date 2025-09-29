Carlos Desio, DT de Cienciano, habló sobre polémico gol ante Alianza Lima: "El árbitro nunca..."

Cienciano se impuso por 2-1 a Alianza Lima en un partido accidentado y uno de los principales criticados fue el árbitro Jonathan Zamora, quien tuvo varias decisiones polémicas, como la del segundo gol del cuadro imperial donde los jugadores blanquiazules aseguraron que el juez no había sonado el pito para autorizar el cobro.

Carlo Desio, estratega del 'Papá de América', opinó sobre esta acción y aseguró que el colegiado jamás hizo una señal para indicar que era necesario el sonido del silbato para que se haga efectivo el centro que terminó con el tanto de Jimmy Valoyes.

Video: Entre Bolas.

"Ese gol que metemos nosotros que me parece que que estaba bien, porque el árbitro nunca levanta como que va a sonar el silbato, que va a ser un centro normal. El equipo contrario se le fue todo arriba y lo empezó a conversar, a eso hizo que se pierdan 12 o 13 minutos que eran innecesarios", dijo el estratega argentino para Entre Bolas.

Asimismo, Desio cree que Zamora no tuvo un mala actuación y aseguró que estuvo acertado en jugadas puntuales como las expulsiones tanto de Carlo Zambrano como Eryc Castillo.

"No creo que haya tenido un mal partido. Por ahí se le complicó, eh, en ciertas maneras, pero lo manejó bien. Las expulsiones creo que estuvieron bien hechas. Por ahí no vi eh la la patada de o el golpe de de Zambrano, ese no lo vi porque estaba lejos. Sí vi de Castillo que se tira de atrás, lamentablemente comete una infracción fuerte de atrás, no creo que haya sido con mala intención", agregó.

Alianza Lima y su próximo partido en la Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.