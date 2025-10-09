¿Es blanquiazul? Marcelo Tinelli elogió a Alianza Lima y reveló que sigue al club: "Un gran..."

Pese a que en la Liga 1 está más lejos de ganar el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima ha estado en la mira de todo el continente esta temporada por su participación a nivel internacional, llegando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta gran campaña blanquiazul ha sido vista por el presentador argentino Marcelo Tinelli, quien se refirió con sorpresivas declaraciones sobre el club de La Victoria.

El reconocido periodista y expresidente de San Lorenzo de su país impactó a los hinchas al revelar que sigue a los 'Íntimos' y mucho más el presente año porque lo está dirigiendo Néstor Gorosito, al que lo calificó como un gran entrenador. Además, fue tajante al decir que los victorianos han armado un muy buen equipo que ha jugado de gran forma en el certamen Conmebol.

"Por supuesto que sigo a Alianza Lima y los clásicos con la 'U'. Ahora los estoy siguiendo más por 'Pipo', al que le tengo un gran cariño. Lo considero un gran técnico y creo que a partir de su llegada, Alianza construyó un gran equipo. No los tenía jugando tan bien y se lo dije", sostuvo en entrevista con Radio Ovación.

Video: Radio Ovación

Alianza Lima ha dejado grata impresión en Sudamérica con Néstor Gorosito

Los elogios de Tinelli no son en vano, pues desde que el 'Pipo' Gorosito llegó al tienda aliancista este 2025, la campaña del equipo a nivel internacional ha sido fantástica, a comparación de lo hecho en años anteriores. El elenco blanquiazul arrancó su participación en la rondas previas de la Copa Libertadores, en las que eliminó a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique para acceder a fase de grupos.

Sin embargo, Alianza Lima no tuvo una buena campaña en el grupo D, quedando en tercer lugar con 5 puntos y clasificando a los playoffs de la Sudamericana. En la 'Gran Conquista' volvió a sorprender al eliminar a Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica de Ecuador. No obstante, no pudo vencer a la U de Chile, quedando fuera en cuartos de final.

En total, los 'Íntimos' disputaron 18 compromisos en los torneos Conmebol este 2025, de los cuales ganó siete, empató seis y perdió los cinco restantes; sumando un total de 27 puntos de 54 posibles. Además, ha ganado cinco de las seis eliminatorias a doble partido que disputó, haciendo de su participación la más destacada de un representante peruano el presente año.