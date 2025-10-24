Rebagliati aseguró que Alianza Lima quiere contratar a jugador que cuesta un millón de dólares

0
Diego Rebagliati sorprendió tras asegurar que Alianza Lima quiere contratar a jugador valorizado en un millón de dólares. "Tienen la plata", expresó.

Jesús Yupanqui
Diego Rebagliati habló sobre el refuerzo que Alianza Lima y que vale un millón de dólares.
Diego Rebagliati habló sobre el refuerzo que Alianza Lima y que vale un millón de dólares.
Si bien Alianza Lima no tiene chances de ganar el Clausura y sus opciones con el título nacional de la Liga 1 son escasas, en el club blanquiazul están mentalizados en cerrar la temporada de la mejor manera. En caso de no lograr el campeonato, ser Perú 2 en la Copa Libertadores es una obligación.

Además, la directiva mira de reojo lo que será el 2026. Hay nombres que suena fuerte en la institución victoriana. Diego Rebagliati impactó tras asegurar que el conjunto íntimo quiere contratar a un jugador valorizado en un millón de dólares.

"Alianza está pensando en traer un jugador de un millón de dólares, impensado en el fútbol peruano, pero tiene plata, ha ganado 10 millones de dólares en el torneo internacional", indicó Rebagliati en el programa Los Reba.

Cuando le preguntaron quién es ese jugador, el comentarista deportivo señaló que es Luis Advíncula. Como se sabe, Boca no tiene en sus planes al lateral de la selección peruana y los blanquiazules quiere contratarlo.

Alianza Lima interesado en Darwin Machís

En el programa Mano a Mano señalaron que a Alianza Lima le interesa Darwin Machís. Los blanquiazules miran el mercado internacional para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026.

"El futbolista que le interesa a Alianza Lima y que lo considera una de las posibilidades para el próximo año, para jugar como atacante por fuera, es el venezolano Darwin Machís. Ha regresado después de 10 temporadas en Europa, ha regresado a la liga local de su país", señaló Succar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

