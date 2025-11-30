- Hoy:
Alianza Lima goleó 3-0 a fuerte rival y ahora está a cuatro partidos de ser campeón
Alianza Lima quiere dar la sorpresa y salir campeón en un importante campeonato nacional. Es por eso que logró una victoria vital que lo acerca más al sueño blanquiazul.
Alianza Lima sabe lo importante que es ganar una copa esta temporada. A pesar de no haber logrado el título de la Liga 1, su categoría Sub-18 tiene la posibilidad de coronarse campeones del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18 al clasificarse a las semifinales.
Alianza Lima venció por 3-0 a duro rival y está cerca de ser campeón en importante torneo nacional
Alianza Lima venció por 3-0 a Juan Pablo II en el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador, en los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18. Esta victoria aseguró la clasificación del cuadro íntimo a las semifinales del Torneo Clausura del campeonato de menores, por lo que está a solo 4 partidos de ser campeón.
Alianza Lima venció por 3-0 a Juan Pablo II y clasificó a las semifinales del Torneo Juvenil Sub-18..
Los goleadores para que Alianza Lima se de con la victoria ante el conjunto chiclayano fueron Carlos Alvarado, Jefferson Muñoz y César Sánchez.
El equipo Sub-18 del cuadro blanquiazul demostró superioridad dentro de la cancha, conectó con los pases, mantuvo la intensidad y tuvo una excelente definición para lograr la goleada.
Con esta victoria, Alianza Lima clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18, donde enfrentará al ganador del duelo entre FBC Melgar y Sport Boys, la otra llave de cuartos de final.
Ahora, en caso de que la categoría Sub-18 del conjunto íntimo logre clasificar en las semifinales en dos duelos de ida y vuelta, tendrá que esperar en la final entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes.
Si Alianza Lima logra el campeonato del Torneo Clausura, se enfrentará a Sporting Cristal (Campeón del Apertura) en la gran final del Torneo Juvenil Sub-18. El ganador podrá proclamarse campeón nacional y obtendrá el cupo para la Copa Libertadores Sub-20.
