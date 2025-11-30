Alianza Lima goleó 3-0 a fuerte rival y ahora está a cuatro partidos de ser campeón

Alianza Lima sabe lo importante que es ganar una copa esta temporada. A pesar de no haber logrado el título de la Liga 1, su categoría Sub-18 tiene la posibilidad de coronarse campeones del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18 al clasificarse a las semifinales.

Alianza Lima venció por 3-0 a duro rival y está cerca de ser campeón en importante torneo nacional

Alianza Lima venció por 3-0 a Juan Pablo II en el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador, en los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18. Esta victoria aseguró la clasificación del cuadro íntimo a las semifinales del Torneo Clausura del campeonato de menores, por lo que está a solo 4 partidos de ser campeón.

Alianza Lima venció por 3-0 a Juan Pablo II y clasificó a las semifinales del Torneo Juvenil Sub-18..

Los goleadores para que Alianza Lima se de con la victoria ante el conjunto chiclayano fueron Carlos Alvarado, Jefferson Muñoz y César Sánchez.

El equipo Sub-18 del cuadro blanquiazul demostró superioridad dentro de la cancha, conectó con los pases, mantuvo la intensidad y tuvo una excelente definición para lograr la goleada.

Con esta victoria, Alianza Lima clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18, donde enfrentará al ganador del duelo entre FBC Melgar y Sport Boys, la otra llave de cuartos de final.

Ahora, en caso de que la categoría Sub-18 del conjunto íntimo logre clasificar en las semifinales en dos duelos de ida y vuelta, tendrá que esperar en la final entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Si Alianza Lima logra el campeonato del Torneo Clausura, se enfrentará a Sporting Cristal (Campeón del Apertura) en la gran final del Torneo Juvenil Sub-18. El ganador podrá proclamarse campeón nacional y obtendrá el cupo para la Copa Libertadores Sub-20.