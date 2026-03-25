Butrón apuntó contra Universitario tras denuncia hacia jugadores de Alianza Lima: "Vergüenza ajena"

A falta de fútbol por el receso de fecha FIFA, las noticias vienen por temas extrafutbolísticos a raíz del reclamo formal que hizo Universitario de Deportes contra dos jugadores fundamentales de Alianza Lima: Paolo Guerrero y Renzo Garcés. Esto generó diversos comentarios por parte de exjugadores, como Leao Butrón.

El exarquero y capitán del conjunto blanquiazul estuvo bien al tanto de la denuncia que hizo la institución merengue ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. Leao Butrón utilizó sus redes sociales para dejar un picante comentario, ya que no puede creer que se recuerden infracciones del año pasado.

“Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser aliancista, vergüenza ajena siento al ver ese circo”, escribió el exguardameta en su cuenta de X (antes Twitter), evidenciando su completo rechazo hacia las acusaciones que viene haciendo la 'U' con la intención de desarmar el plantel íntimo e intentar que cedan puntos en el Torneo Apertura 2026.

Mensaje de Leao Butrón en X.

Vale precisar que, luego de los partidos amistosos que tendrá la selección peruana en esta fecha FIFA, Universitario y Alianza Lima se verán las caras en una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano, que tendrá lugar en el estadio Monumental.

Origen del reclamo de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés

La suspensión de Jairo Concha y Javier Rabanal hizo que los directivos de Universitario de Deportes también respondieran de la misma forma. Y es que señalaron que Paolo Guerrero debe ser suspendido por peculiares gestos que hizo el año pasado durante el partido contra Sporting Cristal en el estadio Nacional. Asimismo, en la 'U' solicitan un castigo para Renzo Garcés, quien pese a estar suspendido habría ingresado a la Zona 1 de Matute en el duelo contra Deportivo Garcilaso.

"Aquí no estamos para pelear entre nosotros ni contra dos equipos que pelean el campeonato en la cancha. Aquí vamos a luchar contra aquellos que creen que los campeonatos se ganan en los estudios de abogados", dijo Martín Kohatsu, delegado de Universitario.