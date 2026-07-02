Alianza Lima se prepara para darle una sorpresa a sus hinchas antes de iniciar el Clausura: "Días decisivos"

Alianza Lima se encamina a lo que será su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. El actual campeón del Apertura se encuentra con una de las plantillas más fuertes del torneo local, tras el buen trabajo realizado por Pablo Guede. Sin embargo, en las últimas semanas han habido diversos cambios extradeportivos como el cambio de administrador, por lo que habrán reuniones importantes con altos funcionarios del elenco blanquiazul.

Bajo este sentido, de acuerdo con José Varela, en el programa ‘Modo Fútbol’, los próximos días serán cruciales para el cuadro íntimo, por lo que se espera que los hinchas obtengan muchas noticias previo al inicio del Clausura.

Alianza Lima se prepara para darle una sorpresa a sus hinchas antes de iniciar el Torneo Clausura

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista, este manifestó que preguntó sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos a Alianza. Aclaró que esto puede darse; sin embargo, dependerá de la administración que ingrese y de las coordinaciones que se realicen.

“Se vienen días decisivos en Alianza Lima porque recuerden que habrá un cambio de administrador. Este va a haber también una junta de acreedores. Eso está destinado para el 17 de julio. Es la primera fecha de esta junta de acreedores y lo que he consultado acerca de la posibilidad de que se pueda activar esta opción de refuerzos para el Torneo Clausura, me precisan que va a depender de una serie de mecanismos, de lo que ocurra con esta nueva asignación de nuevo administrador, de la reunión que seguramente tendrán con la nueva junta de acreedores y lo que también decía el área deportiva de Alianza Lima”, empezó diciendo.

Bajo este panorama, el club trabaja de manera conjunta con Pablo Guede para optar por la mejor decisión, a fin de que los blanquiazules alcancen sus objetivos en esta segunda parte del año.

“Se está trabajando de manera muy pegada con el cuerpo técnico blanquiazul dirigido por Pablo Guede. Entonces ahí van a haber decisiones en las últimas horas, pero lo que me dicen es que es una semana decisiva para toma de decisiones ¿en cuanto a salidas o llegadas? Más que todo de llegadas en Alianza Lima”, complementó.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura de la Liga 1 contra Sport Huancayo este domingo 19 de julio. El compromiso está previsto para las 7.00 p. m. (hora peruana).