Giancarlo Granda exigió el regreso de Quevedo en Alianza tras perder el clásico: "No es menos que Gentile"

Alianza Lima sufrió un duro golpe en su lucha por el título nacional tras perder por 2-1 el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes en Matute. Los íntimos no pudieron sostener el empate y en la última jugada del partido, un blooper entre el arquero Alejandro Duarte y el defensa Gianfranco Chávez permitió el agónico tanto de Lisandro Alzugaray para el triunfo crema.

Tras el final del compromiso en el Alejandro Villanueva, el periodista Giancarlo Granda se refirió a la actualidad del plantel y exigió el retorno de un jugador en tienda blanquiazul: estamos hablando de Kevin Quevedo, quien lleva varios meses sin ser tomado en cuenta por decisión técnica.

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Giancarlo Granda pidió el regreso de Kevin Quevedo en Alianza tras derrota ante la 'U'

Durante la última emisión del programa 'Después de Todo', el popular 'Flaco' señaló que el extremo de 29 años ya debe ser considerado en las convocatorias del cuadro victoriano, tras arreglar sus diferencias con el comando técnico. Recordemos que Kevin Quevedo pidió disculpas al club por no cumplir con las exigencias en el aspecto físico y se comprometió a trabajar para volver al primer equipo.

"Quevedo sigue mirando los partidos en la tribuna cuando él no es mucho menos que Gentile. Ya le pidió disculpas (a Guede), ya entrena con el plantel, ¿Qué tiene que hacer?, ¿Dar una vuelta olímpica arrodillado en Matute para que pueda jugar un partido?, ¿Quevedo hoy es menos que lo que tienen en el banco?", cuestionó.

Giancarlo Granda criticó la falta de refuerzos en Alianza Lima

En ese sentido, Granda afirmó que el factor principal del bajón futbolístico de Alianza Lima tiene que ver con la falta de refuerzos para afrontar el Clausura e hizo hincapié en la falta de un arquero que pueda competir el puesto con Duarte, tras la salida de Guillermo Viscarra.

"Yo creo que Alianza pierde el Clausura desde que no incorporó a nadie, solamente trajo a Neira y a Díaz. Se fue un arquero (Viscarra) y no trajiste a ninguno, Duarte ya no tiene competencia, el chico de la Cruz no compite con él", añadió.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima buscará recuperarse de su derrota ante la 'U' cuando reciba en Matute a ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido está programado para este viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m..