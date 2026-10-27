Alianza Lima y los últimos 4 partidos que le restan para intentar ganar el Torneo Clausura

Estamos llegando a la recta final de la Liga 1 2026 y solamente quedan cuatro fechas para que acabe el Torneo Clausura. De momento, Sport Huancayo marcha líder con 28 unidades y existen hasta cinco equipos que pueden arrebatarle el primer lugar de la tabla de posiciones, entre los que se encuentra Alianza Lima.

En lo que respecta a los íntimos, que consiguieron el Torneo Apertura, marchan actualmente en la séptima casilla con 25 unidades y sueñan con ganar el Clausura para coronarse campeones nacionales de manera directa. Sin embargo, no la tendrán nada fácil pues deberán afrontar cuatro difíciles partidos y deberán esperar a que los clubes que se encuentran delante pierdan puntos.

Por lo pronto, Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo este jueves 29 de octubre a las 3.30 p. m. por la fecha 14 y después, recibirá a Cienciano en el Alejandro Villanueva el 3 de noviembre a las 8.00 p. m.; y, antes del parón de selecciones, visitará a Los Chankas en Andahuaylas el domingo 8 a la 1.00 p. m.

Una vez que finalice la fecha internacional FIFA, los dirigidos por Pablo Guede cerrarán su participación en el Torneo Clausura ante FC Cajamarca con fecha por confirmar.

Alianza Lima marcha séptimo en el Torneo Clausura.

Para esta jornada, deberán aguardar que tanto Sport Huancayo, Universitario, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar pierdan puntos en el camino y así puedan ganar el Torneo Clausura y coronarse campeón nacional.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Movistar, Best Cable y Claro TV, entre otras.