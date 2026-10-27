José Carvallo tuvo efusiva reacción por polémico gol de Alianza Lima: "No seas malo"

José Carvallo se pronunció durante la transmisión de L1 MAX sobre una de las jugadas polémicas del encuentro entre Alianza Lima contra CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura, en la que quedó la duda de si el balón había ingresado por completo. El exarquero cuestionó los ángulos de las imágenes disponibles y consideró que faltó una toma desde la línea de gol para determinar con claridad lo sucedido.

José Carvallo tuvo efusiva reacción por polémico gol de Alianza Lima

Durante el desarrollo del programa el exportero de Universitario cuestionó el enfoque en la que apuntaba la cámara. "Esta toma, la del bote, pareciera que entra, pero a mí me hubiera gustado ver; esa cámara no te puede decir que entró todo el balón, no seas malo", expresó Carvallo al analizar la repetición de la jugada.

El ahora comentarista también comparó esta situación con una acción anterior protagonizada por Kevin Quevedo, en la que se discutió una posible posición adelantada. Para Carvallo, en ambos casos hizo falta una perspectiva que permitiera despejar las dudas sin depender de interpretaciones.

"Yo lo único que digo, como en la jugada de Quevedo en el offside, todos coincidimos en que no hay una cámara del punto adecuado. Hubiera sido bueno una cámara desde la línea para ver si es gol o no", sostuvo durante la transmisión.

Finalmente, el exgolero reconoció que la jugada podía dar la impresión de que el balón había ingresado, pero insistió en que las imágenes mostradas no permitían confirmarlo de manera concluyente. "El árbitro levantó gol y punto. Parece gol, sí, pero no hay una toma de la línea en donde debería estar clara para decir si entró toda o no", sentenció.

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este jueves 29 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo y contará con transmisión de L1 MAX.