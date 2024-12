Manco asegura que es puro chocolate: "Eso no se vende en la farmacia"

Hoy, alejado de los escándalos, Reimond Manco cuenta por qué nunca logró consolidarse ni trascender en el fútbol de élite. "No me gusta acordarme de eso, ¿Qué gano? Nada. No recuerdo ni pienso en el qué hubiese pasado, qué hubiese hecho, no me genera nada. No me suma ni me resta", dijo en diálogo para el medio El Comercio.