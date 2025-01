Rainer Torres recordó su salida de la 'U': "No me ofrecieron ni el 10% de sueldo"

"¿En serio? ¿Cómo alguien como tú puede pecar de ignorancia? A mí no me ofrecieron ni el 50%, ni el 30% ni el 10%. Me dijeron que no querían que esté en el plantel y que querían que me retire. En serio, que tus intereses personales no nublen tu razonamiento", respondió tajantemente el mediocampista.