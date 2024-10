Fernando Martel reveló la razón por la que no continuó en Alianza Lima

El atacante chileno también contó la razón por la que no continuó con el conjunto 'Íntimo'. "No le simpaticé al camerino por mi actitud y por decir las cosas en la cara", señaló.

Finalmente, Fernando Martel también explicó lo que sucedió con Mario Salas en el año 2020 con Alianza Lima, asegurando que, el estratega chileno no pudo tener el éxito que tuvo con Sporting Cristal porque el camerino 'Blanquiazul' es más complicado.

"Cristal es como Universidad Católica. Te dejan trabajar y no hay presión. En cambio, Colo Colo tiene un camerino complicado. Cuando tienes jugadores que han sido más que el entrenador, es complicado manejarlos. En Alianza hay un camerino igual o peor que Colo Colo, sobre todo para un chileno. No es que a Salas le quedó grande Colo Colo, pero creo que no tomó las determinaciones correspondientes. Después fue a Alianza y salió de un sartén hirviendo y se fue a otro peor", sentenció.