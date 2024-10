Johan Fano resaltó experiencia de Hernán Barcos: "Es un jugador de muchas batallas"

De igual manera, el popular 'Gavilán' afirmó que, actualmente, no sabe como está jugando Universitario de Deportes, pero explicó que, la última vez que lo vio, no le gusto el desempeño que tuvo dentro del campo de juego.

"El único partido que vi de la 'U' fue cuando estuve en Perú y no me gustó. Hoy, como técnico, mi gusto es tener volumen ofensivo y en ese partido la 'U' no generó. Eso fue hace dos meses, no sé cuál será la situación actual de Universitario".