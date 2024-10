Portales sobre su expulsión en el clásico: "Alfageme actuó bien porque él me golpeó"

¡No se quedo callado! Alianza Lima se llevó los tres puntos en el clásico ante Universitario de Deporte s, pero una de las jugadas que generó una polémica durante el partido, fue la expulsión del J efferson Portales , ya que muchos aseguran que el árbitro no debió haberle mostrado la cartulina roja.

"Yo no lo toco, él me golpea y me sacaron roja directa. Él hizo lo que debió hacer y así es el fútbol con actuaciones también. Alfageme actuó bien, debí gritar primero y más fuerte para que el árbitro compre. A veces en el fútbol hay que mentir en jugadas. Para mí su decisión fue muy desastroza", explicó para DirecTV.