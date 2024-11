Binacional FC se reencontró con la victoria y goleó a Ayacucho FC

Binacional no la pasa nada bien, los malos resultados y los constantes cambios de DT no han traído buenos resultados y se ubican en la parte baja de la tabla acumulada. El 'Poderoso del Sur' es último en este aspecto con un total de 12 unidades, y está a tres puntos de salir de la zona baja del certamen. No obstante, enfrentará a un Ayacucho FC que quiere pelear los primeros lugares de la Fase 2 y asegurar los primeros lugares en el global.