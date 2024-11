Sporting Cristal apabulló por 6-1 a UTC en la fecha 11 de la Liga 1

¡Bienvenidos a la transmisión del encuentro entre Sporting Cristal vs UTC por la fecha 11 de la Liga 1!

11' No paran los ataques de Cristal

Gentile estuvo cerca de anotar el empate, pero no llegó a conectar el balón.

27' No lo deja respirar

36' No puede UTC

El equipo Bajopontino no supo aprovechar el cobro.

42' No trascendió

Los Gavilanes cuentan con la posesión del balón, pero no pueden transitar porque están totalmente bloqueados en todas sus líneas.

Los Gavilanes están teniendo el control de la pelota, pero no puede penetrar la buena posesión de Omar Merlo en la zona defensiva.

El equipo celeste tiene controlado el partido, pero los cambios por ahora, no le están dando ese peso ofensivo que tuvo en la primera parte.

Cristal tiene buena posesión, sin embargo, el juego ya no se transita por las bandas, sino por el medio campo.

Los dirigidos por Mario Viera saben que el encuentro está liquidado, por ello ya no hay reacción de los jugadores.

Sporting Cristal vs UTC EN DIRECTO, ONLINE TV, EN VIVO Y GRATIS se enfrentan hoy viernes 17 de septiembre a las 13:15 horas por la fecha 11 de la Liga 1 Betsson 2021 . Sigue la transmisión Live Streaming vía GOLPerú y Movistarplay, además, podrás seguir todas las incidencias GRATIS POR INTERNET mediante Libero.pe.

Sin embargo, no todo es felicidad. Se confirmó que la lesión de Martín Távara es de gravedad. Ya fue operado y se pasará algunos meses alejado de los campos para recuperarse. Sin duda, es una gran baja para Sporting Cristal.

UTC: S. Libman; C. Vásquez, J. Morales, N. Ortiz, L. Trujillo; C. Diez, P. Gallardo, C. Mejía; G. Gentile, R. Sandoval A. Blanco.