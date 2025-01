Alianza Lima cerró la Fase 2 con un empate 1-1 ante Cienciano

Alianza Lima esperaba cerrar la Fase 2 de la Liga 1 con una victoria más allá de presentar un equipo alterno. Sin embargo, Cienciano también lo buscó y hasta se puso en ventaja gracias al gol de Guivin. En la segunda mitad, apareció Arley Rodríguez para la paridad. El resultado no se movió más y ambos cuadros terminaron repartiéndose los puntos.

Alianza Lima vs Cienciano

El duelo entre Alianza Lima vs Cienciano se realizará en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Los 'victorianos' irán con un equipo alterno.

Carlos Bustos mandará el siguiente once: Rivadeneyra, Rojas, Portales, Lacerda, Matzuda, Ballón, Oliva, Caro, Navea, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez.

Cienciano también confirmó su once

El cuadro imperial no está conforme y quiere más. Alianza resiste.

Por ahora, Aldair y Arley Rodríguez no pueden ganar en el juego aéreo.

Ugarriza le pasó el balón a Ayarza, quien no dudó en rematar. Rivadeneyra contuvo.

Alianza no aprovechó el balón parado y Cienciano armó rápido la contra.

Pinto no dudó en encarar y luego disparó. Ganó un córner.

86' Tiro libre que no lleva peligro para Ferreyra

Si bien en su última presentación Alianza Lima cayó 3-1 ante Cristal, Bustos no quiere arriesgar y mandará un once alternativo ante los 'rojos'. También para darle descanso a varios de sus habituales titulares. Según pudo conocer Líbero, ya hay un once casi definido.