¿Farfán podría perderse las finales de Liga 1? Esto es lo que se sabe

Jefferson Farfán apagó 37 velas y lo celebró a todo dar. Sin embargo, el delantero podría quedar fuera de las finales entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el mes de noviembre (21-28). El jugador íntimo habría roto los protocolos de salud establecidos por el gobierno peruano que alargó el estado de emergencia a consecuencia de la COVID-19 hasta el 31 de diciembre del presente año.

La reacción en redes no se ha hecho esperar tampoco y las críticas han caído por todos lados, incluyendo a hinchas aliancistas, quienes no están nada conformes con dichos actos, teniendo en cuenta la situación sanitaria en todo el mundo.

Sin embargo, regresando al tema principal, la más grande preocupación radica en la duda de que Jefferson Farfán juegue o no en la final de la Liga 1 frente Sporting Cristal y ahora te contamos por qué.

Jefferson Farfán

Y es que las imágenes que ahora se han revelado son mucho más comprometedoras y no tendrían punto de comparación a una foto que se tomó hace unos meses.

Líbero pudo conocer que por el lado de Alianza Lima, Jefferson Farfán no recibirá ningún castigo al no estar concentrado con el equipo ni haber roto la burbuja sanitaria. La FPF no se ha pronunciado, pero tampoco emitiría sanción alguna.