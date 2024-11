Ascues tras ser nuevo jugador de César Vallejo: "No soy el mismo de antes, he madurado"

Carlos Ascues fue anunciado como nuevo jugador de la César Vallejo para la Liga 1 2022, y tras ser consultado sobre este nuevo reto que tendrá en el cuadro trujillano, el exjugador de Alianza Lima pidió a toda la afición que confíen en él porque aseguró que ya no es el mismo chico de antes porque ya ha madurado.

"Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí, ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento", indicó en la web del cuadro 'Poeta'.