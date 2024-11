Bolivianos critican a Haquin por jugar en la Liga 1: "Es la peor liga de Sudamérica"

Carlos Mannucci no quiere cometer los errores del pasado y buscar armar un plantel que le permita conseguir los objetivos trazados. El cuadro trujillano sorprendió y anunció el fichaje de Luis Haquin . Sin embargo, la llegada del jugador de la Selección Boliviana no fue bien recibida por los hinchas de la 'Verde'.

Para los fanáticos, el central no debió aceptar la oferta de Mannucci porque el nivel del fútbol peruano es bajo. Los internautas justificaron sus cuestionamientos por la participación de los equipos de la Liga 1 en torneos internacionales.

Dentro de todos los comentarios, muchos aseguran que el defensor central tuvo la oportunidad de haber seguido su carrera en Always Ready y disputar la Copa Libertadores, pero resaltan que "prefirió ir a un equipo que no jugará ningún torneo internacional".

"Los peruanos son alzados con su selección pero a nivel liga siguen por debajo de la nuestra, a no ser que el pago sea mucho mejor allá", "La liga peruana es muy mala, sobre todo en libertadores", "Tendría que ser uno grande o que juegue torneo internacional para rechazar jugar libertadores con Always", "Como te vas ir a Perú su liga es la peor de Sudamérica ya no te convocan a la Selección Boliviana", se puede leer en algunos comentarios.