¿Se va? Percy Prado y su futuro incierto en Sporting Cristal

No hay nada dicho. Percy Prado aún no define su situación actual con Sporting Cristal . El defensor aún tiene contrato con el equipo 'Rimense' por toda la temporada 2022. Sin embargo, el marcador no cuenta con el respaldo de Roberto Mosquera.

"Si no está jugando es porque hay gente que está delante de él. Acá no hay una obligación porque viene alguien de afuera, acá las cosas se ganan. Me llamó la atención que necesitándolo en el partido con Arsenal a Távara, llegó tarde por segunda vez, salió de la lista y no juega. Así somos en Cristal, acá se les dijo a todos", declaró Mosquera a Radio Ovación.