Jhon Marchán no jugará ante Sporting Cristal al tener contrato

"Existe una clausula que dice que si a mitad de año el club me quiere de vuelta puedo volver. No tuve ninguna comunicacion con el profe(Mosquera), el tuvo su confianza en mi, tengo un año mas de contrato y estoy muy agradecido con el profe y con la directiva por confiar en mi", dijo el volante a GolPerú.

Por otro lado reconoció que siente una frustración al no haber podido expolotar su mejor versión pese a las oprtunidades que tuvo e incluso extrañó no poder jugar con el Estadio Alberto Gallardo con la afición apoyando por la pandemia.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio en Cristal, es verdad tuve oportunidades que no supe aprovechar, no por el DT, ni los compañeros, sino por mi. En los dos años que estuve no tuve la oportunidad de jugar en el estadio Alberto Gallardo, ni mucho menos con la afición”.