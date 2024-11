Ballón: "Tenemos que ser autocríticos, son las cosas mínimas las que hacen la diferencia"

"Dentro de todo ha sido un partido parejo, una final. Creo que más que todo nos equivocamos nosotros, no fue un resultado que se ajusta al partido, desde mi punto de vista y por lo que realizamos en el campo, pero meritorio por Cristal", expresó Ballón en Gol Perú.

Respecto a las cosas por corregir, el volante de marca fue enfático: "Tenemos que mejorar muchas cosas, desde la concentración, cosas defensivas, son las mínimas cosas las que hacen la diferencia en los partidos. Tenemos que ser autocríticos en la interna y corregir los errores porque se viene Melgar. No podemos regalar más puntos".

"Me sentiría preocupado si no se hubieran hecho las cosas como se debe, desde mi punto de vista hicimos las cosas para merecer más. Preocuparía si no hubiésemos reaccionado. Tenemos que mejorar en los detalles, que es lo que definen partidos de alta intensidad como este", puntualizó.