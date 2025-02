¿Problemas de salud? Agente del 'Bolillo' Gómez revela insólita razón por la que no dirige a UTC

El último fin de semana se dio inicio a la temporada 2025 de la Liga 1 con una primera fecha del Torneo Apertura lleno de vibrantes partidos. Uno de los que más goles tuvo se dio en Arequipa, donde FBC Melgar le endosó un contundente 3-0 a UTC . En este duelo se dio algo llamativo, pues no estuvo en los banquillos el DT del cuadro cajamarquino, Hernán Darío Gómez .

El estratega colombiano tres veces mundialista fue anunciado en noviembre pasado por todo lo alto en las redes sociales del 'Gavilán del Norte' como su nuevo técnico, pero han pasado tres meses, con pretemporada y arranque del certamen local, y aún no ha tomado las riendas del club.

UTC anunció a Hernán Darío Gómez como su nuevo DT en noviembre del 2024. Foto: Club UTC

Se ha especulado mucho que la razón por la cual no ha dirigido hasta el momento a UTC es debido a problemas de salud. Incluso, el asistente técnico Edgar Carbajal mencionó en entrevista con GOLPERU que el 'Bolillo' no puede dirigir por ocho meses en ciudades de altura por las complicaciones médicas que sufre. Sin embargo, el representante del entrenador, Ricardo Pachón, salió a desmentir dichas versiones y reveló la insólita razón por la que no se pone el buzo del elenco cajamarquino.