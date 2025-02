¡Insólito! 'Bolillo' Gómez dejó de lado a UTC y firmó como nuevo DT de histórico plantel: "A cargo"

Novedades de última hora en este libro de pases. Hernán Darío Gómez fue la gran sorpresa en la Liga 1 tras ser anunciado por todo lo alto como DT de UTC de Cajamarca . Sin embargo, durante la pretemporada y partidos del Torneo Apertura, el estratega colombiano no llegó a pisar suelo peruano.

Muchas versiones saltaron a la luz, como uno con respecto a la salud del entrenador que complicaba su rol ante cualquier elenco profesional. No obstante, ahora fue presentado por todo lo alto en mítico plantel que quiere trascender con el pasar de meses para la vista de los aficionados.

Hernán Darío Gómez será nuevo DT de la selección de El Salvador.

"Ricardo Pachon, agente FIFA y representante de Hernán Darío Gómez, aclara de manera enfática que es falso que el técnico colombiano no pueda dirigir a UTC por un tema de salud y menos estar en ciudades de altura por varios meses. Están contrariados por esa información. Señala que el problema es que el club de Cajamarca no ha tenido una correcta negociación con él y con el 'Bolillo'. Tanto así que durante todo este tiempo no hubo contacto directo con el agente para tratar los temas contractuales", agregó.