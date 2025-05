Referente de Alianza Lima defiende a Fossati tras supuesto gesto contra árbitro: "Estaba..."

La sorpresa de la fecha 13 del Torneo Apertura fue la derrota de Universitario de Deportes por 2-0 ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional y uno de las situaciones que llamó más la atención de este partido fue un gesto de Jorge Fossati, supuestamente dirigido al árbitro Micke Palomino.

En dicha acción se le observa al 'Nono' llevándose el puño a la palma de la mano, misma que en redes sociales ha sido interpretada como que le está diciendo al juez que le han pagado por sus cobros.

Sin embargo, Marko Ciurlizza, exjugador y referente de Alianza Lima, no quiso ser enfático y aseguró que dicho gesto pudo no haber sido dirigido a Palomino, porque el DT de la 'U' estaba discutiendo con jugador del elenco 'Papal'.

"No es por defenderlo a Fossati, pero no me queda claro que haya sido al árbitro, porque estaba discutiendo con un jugador", dijo el 'Tigre' en la última edición del programa A Presión.

Luego en la mesa dedujeron que el futoblista del elenco local en mención era Christian Flores, mediocampista de 24 años que fue formado en Universitario e incluso debutó profesionalmente con el elenco 'merengue'.

"Es que justo en una jugada previa, parece que un jugador de Juan Pablo II, con ‘Ojitos’ Flores, estaba burlándose. No es que sea inocente, pero no me queda claro que haya sido al árbitro", agregó Ciurlizza, quien pese a ser hincha confeso de la blanquiazul, también fue tricampeón con la 'U' en 1998, 1999 y 2000.