Asistente de Comizzo molesto ante comentarios que Grau se dejó ganar: "Si la gente piensa..."

Atlético Grau no tuvo la mejor de sus presentaciones en Trujillo y cayó 2-0 ante Universitario de Deportes en partido pendiente por la fecha 3 del Torneo Apertura. Este traspié ha generado mucha molestia en los hinchas, quienes no se explican como el equipo piurano no mostró el nivel que venía teniendo en los últimos duelos.

Es más, algunos aficionados lanzaron comentarios tras el cotejo afirmando que los 'Albos' se dejaron ganar por la cantidad de jugadores del plantel con pasado crema. Esto causó la indignación del asistente técnico de Ángel Comizzo, Horacio Melgarejo, quien ante la consulta de la prensa sobre el tema, aseguró que la gente está equivocada por pensar así ya que siempre buscan ganar los encuentros pues se deben a la institución que confió en ellos.

"Es una pregunta inapropiada. Si hay gente que quiere ganar los partidos son estos '30 leones' más el cuerpo técnico, nos debemos exclusivamente a Grau, que 8 jugadores o Comizzo hayan pasado por la 'U', no quiere decir que nosotros no queramos ganar. Si la gente piensa eso, está equivocada, es una pregunta que me hace enojar", declaró en conferencia de prensa a Jax Latin Media y otros medios presentes.

Video: Jax Latin Media

En esa misma línea, Melgarejo fue contundente con las personas a la que se les pasó esa idea por la cabeza ya que si ellos desconfían de la profesionalidad de todos los jugadores y comando técnico del 'Patrimonio de Piura' y de otros equipos, el crecimiento del fútbol peruano no va a ocurrir.

"Si empezamos a desconfiar de los profesionales, vamos por un mal asunto, y el fútbol peruano no va a crecer nunca y estamos en un momento que está más abajo", agregó el ayudante principal del estratega argentino, sin ocultar su molestia por la pregunta.

¿Cuántos integrantes de Atlético Grau han estado en Universitario?

Es preciso señalar que hay muchos integrantes de la actual plantilla de Atlético Grau que han pasado alguna vez por Universitario de Deportes, comenzando por Ángel Comizzo, quien dirigió al club en tres etapas. Además, algunos futbolistas como Raúl Ruidíaz y Rafael Guarderas nacieron futbolísticamente en el conjunto merengue. Conoce todos los jugadores en esta lista.

Ángel Comizzo (DT): 2013-2014, 2019 y 2020-2021

Patricio Álvarez: 2011-2014

José Bolívar (actualmente cedido por Universitario): 2023

Rodrigo Vilca: 2022

Rafael Guarderas: 2012-2015, 2016, 2019-2022

Raúl Ruidíaz: 2009-2011, 2014, 2015-2016

Paulo de la Cruz: 2018-2020

Christopher Olivares: 2024

Siete futbolistas del actual plantel de Atlético Grau han jugado en el pasado en Universitario. Foto: Atlético Grau