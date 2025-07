¡Tras fichaje de Hohberg! Cienciano va por atacante de Sporting Cristal: "Pretendido"

Cienciano viene repotenciando su plantel no solo para pelear por ser campeón esta temporada, sino también de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Como se recuerda, el 'Papá' perdió a dos piezas claves como Christian Cueva y Gaspar Gentile, por ende, el cuadro imperial acaba de dar el golpe con el fichaje de Alejandro Hohberg.

El 'Enano' firmó hasta diciembre de 2027 con el elenco de altura y buscará consolidarse como titular en el esquema del DT Carlos Desio. Sin embargo, el ex Alianza Lima no llegaría solo, ya que recientemente el periodista Gustavo Peralta informó en sus redes sociales que el campeón sudamericano tiene interés en el extremo izquierdo de Sporting Cristal, Jostin Alarcón.

"Además de Sport Boys, Jostin Alarcón también es pretendido por Cienciano", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Jostin Alarcón en la mira de históricos clubes de la Liga 1

Cabe precisar que, muy aparte de Cienciano, Atlético Grau, escuadra liderada por el técnico argentino Ángel David Comizzo también estaría detrás del posible fichaje del atacante nacional en pleno mercado de pases 2025.

En tanto, desde hace algunas semanas se había revelado que Sport Boys del Callao, tiene en carpeta al futbolista de 23 años, y podría volver al elenco del primer puerto para afrontar el Torneo Clausura 2025. Eso sí, aún está en evaluación por temas económicos.

Números de Jostin Alarcón con Sporting Cristal esta temporada

Pese a no ser titular indiscutible en el once rimense, Jostin Alarcón registra un total de 17 partidos oficiales con camiseta de Sporting Cristal tanto a nivel local como internacional en la Copa Libertadores 2025. No tiene goles, pero sí 4 asistencias de gol y un aproximado de 511 minutos.