Jugador de Cusco FC advierte su salida en plena lucha por el Clausura con la 'U': "Brasileirao..."

Cusco FC es uno de los rivales directos que tiene Universitario de Deportes en su objetivo de tratar de lograr el tricampeonato esta temporada. El equipo de Miguel Rondelli viene afrontando una gran campaña, además, varias de sus figuras atraviesan un buen rendimiento, a tal punto de recibir la convocatoria de su selección para un amistoso.

Figura de Cusco FC contó detalles sobre su futuro esta temporada

Pedro Díaz, golero titular de los 'Guerreros Dorados' brindó una reciente entrevista con Infobae en la que confesó cuál es su principal anhelo profesional tras destacar en el conjunto imperial. El guardameta fue firme al mencionar las ligas en las que quisiera jugar en el futuro.

"Quiero ir al extranjero, pero sé que es paso a paso. Me gusta el Brasileirao, la MLS y aparte las cinco ligas de Europa, las top son muy buenas", manifestó el portero de 27 años.

Pedro Díaz es figura en Cusco FC esta temporada

En esa misma línea, el nuevo convocado a la selección peruana para el amistoso contra Chile, no dudó en expresar todo el esfuerzo que atravesó en su carrera profesional para llegar a este nivel.

"Desde niño he estado trabajando con los pies y creo que me está yendo muy bien con el estilo de juego. Como me dijo Hernán Rengifo en su momento ‘uno nunca deja de aprender’ y eso es cierto", acotó el futbolista.

Pedro Díaz es una de las novedades en la lista de Perú para amistoso ante Chile

Manuel Barreto, entrenador interino de la 'Blanquirroja' decidió convocar al golero peruano Pedro Díaz de cara al duelo de preparación ante la selección chilena. De esta manera, el jugador con pasado en ADT recibe su primer llamado al combinado patrio y quedará a la expectativa de su debut oficial.