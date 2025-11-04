Santiago Acasiete rompió su silencio y reveló por qué golpeó a Cristhian Tizón: "Se calentó..."

Uno de los capítulos más bochornosos este año en la Liga 1 fue la bronca entre Santiago Acasiete y Cristhian Tizón, entrenador y volante de Juan Pablo II, durante el partido en Cusco ante Cienciano. El estratega le propinó un golpe al jugador uruguayo luego que este le recriminara por cambiarlo.

El 'Santi' rompió su silenció y explicó el por qué de su reacción contra el 'charrúa', asegurando que fue una calentura por el trámite del partido y le restó importancia al incidente.

Video: América TV.

"El encuentro con Tizón, sí, hay unas cosas y calenturas que pasan en el momento. Pero no, ahora ya todo bien", dijo Acasiete durante una conferencia de prensa.

Finalmente, el estratega del elenco papal sostiene que su primera intención fue conversar con Tizón, pero la situación se le fue de las manos y todo terminó a los puños.

"Yo quería explicarle algunas cosas, pero todo se calentó y tuve que retirarme de ese momento", culminó el también exfutbolista de clubes como Almería, Cienciano, Universitario, entre otros.

Juan Pablo II está comprometido con el descenso

Juan Pablo II está en el puesto 16 de la tabla acumulada, solo un punto por encima de Ayacucho FC, que está en zona de descenso.