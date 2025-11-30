0

Los Chankas a un paso de dar el batacazo con firma de ex Independiente: "El atacante..."

Pese a quedar fuera de la Copa Sudamericana, Los Chankas no bajan los brazos y apuntan a extranjero con pasado en Independiente para reforzar su ofensiva.

Los Chankas quieren reforzarse de cara a la Liga 1 2026.
Los Chankas quieren reforzarse de cara a la Liga 1 2026. | Foto: Los Chankas
La Liga 1 no se detiene en cuanto a fichajes y uno de los clubes que comienza a presentar novedades es Chankas. El cuadro de Andahuaylas no pudo conseguir boleto a la Copa Sudamericana 2026, pero la directiva no baja los brazos en su afán de mejorar la campaña para la siguiente temporada. Bajo esta premisa, ahora se conoció que hay posibilidades de conseguir la firma de un atacante internacional.

Los Chankas pueden fichar a ex Independiente

Según pudo informar el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX, Los Chankas tienen interés de volver a traer a un atacante de talla internacional que tuvo pasado en varios clubes de la Liga 1: Abdiel Ayarza. El delantero panameño de 33 años viene cumpliendo su contrato con The Strongest de Bolivia y se estima que pronto se abran las conversaciones.

"El atacante panameño Abdiel Ayarza interesa a Los Chankas.", informó el mencionado periodista a través de sus redes sociales.

Abdiel Ayarza

Abdiel Ayarza tuvo su pasado en el fútbol peruano.

Abdiel Ayarza es un delantero reconocido en el fútbol peruano por todo lo que aportó en clubes como Cusco FC y Cienciano. De hecho, su buen nivel en la Liga 1 permitieron que la selección panameña lo convoque para los duelos de Eliminatorias Concacaf y certámenes oficiales como Copa Oro.

Su última presencia en el fútbol peruano fue en la temporada 2024, cuando defendía los colores del 'Papá'. Luego de ello, se fue a Bolivia en busca de mejorar su nivel y ganar protagonismo en el plantel principal. Sin embargo, el delantero alterna en los partidos de The Strongest y no es titular habitual al cierre de esta edición 2025.

¿En qué clubes jugó Abdiel Ayarza?

  • Santa Gema FC (Panamá)
  • CA Independiente (Panamá)
  • Cienciano (Perú)
  • Cusco FC (Perú)
  • The Strongest (Bolivia)

