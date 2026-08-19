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Sport Boys recibirá a Sporting Cristal en el estadio de Alianza Lima por la Liga 1 2026
Sport Boys confirmó que recibirá a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el estadio donde Alianza Lima juega de local.
Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentarán dentro de poco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, recientemente el campeonato peruano confirmó dónde se jugará el partido entre ambas escuadras y hubo una gran sorpresa, ya que eligieron el estadio donde Alianza Lima suele jugar sus compromisos en condición de local. Revisa todos los detalles a continuación.
Resulta que, por la fecha número siete del segundo certamen de la temporada, los rosados no ejercerán localía en el Estadio Miguel Grau ni en el Nacional, donde habitualmente juega ante clubes con hinchada grande, sino que lo harán en el Estadio Hugo Sotil Yerén de Villa El Salvador. Esto generó una enorme sorpresa en el público, ya que encima el cuadro del Callao viene conversando para que se pueda jugar con doble hinchada.
Como sabemos, si bien Alianza Lima tiene como casa el Estadio Alejandro Villanueva, esto es únicamente en la Liga 1 debido a que en la Liga Femenina y Liga 3 casi todos sus encuentros son en el Estadio Hugo Sotil, el cual le pertenece a la municipalidad de dicho distrito, pero los blanquiazules obtuvieron su concesión por tres años. Por ello, actualmente el cuadro íntimo es su operador oficial.
Estadio Hugo Sotil, de Villa El Salvador.
Asimismo, es importante precisar que este conocido recinto deportivo, anteriormente llamado Iván Elías Moreno, y donde jugaba Deportivo Municipal de local, tiene una capacidad para albergar hasta 13.000 espectadores en sus tribunas.
¿Cuándo juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal?
El partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto desde las 3.30 p. m. en el Estadio Hugo Sotil. La transmisión del compromiso estará a cargo de L1 MAX mediante la señal de DirecTV y Movistar TV. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online en DGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a una de las plataformas de streaming.
¡Vamos al Circo!
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