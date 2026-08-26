Histórico club de la Liga 1 se queda sin DT para lo que resta del Torneo Clausura: "No sigue"

La sexta fecha del Torneo Clausura 2026 trajo consigo una gran cantidad de goles y partidos vibrantes con, en algunos casos, marcadores abultados, que han tenido repercusiones en la interna de algunos clubes. Tal es el caso de ADT de Tarma, que cayó goleado en la última fecha por 5-1 en su visita a Juan Pablo II. Tras esto, la directiva tomó una firme decisión sobre la continuidad del director técnico, Francisco Usúcar.

Francisco Usúcar no continuará como entrenador de ADT de Tarma

De acuerdo con información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, la directiva del cuadro tarmeño decidió dar por concluida la continuidad del estratega uruguayo de 40 años, tras los malos resultados obtenidos en el Torneo Clausura y la última derrota ante el conjunto Auriblanco: "Francisco Usúcar no sigue como director técnico de ADT", publicó el comunicador en sus redes sociales.

Francisco Usúcar no continuará como entrenador de ADT.

A falta de confirmación por parte del club, todo parece indicar que el 'Vendaval Celeste' afrontará la séptima fecha del Clausura sin entrenador. Recordemos que ADT jugará de local el próximo domingo 30 de agosto a la 1.15 p. m., cuando reciba en el Estadio Unión Tarma a su similar de Sport Huancayo.

Números de Francisco Usúcar con ADT

El técnico uruguayo llegó a ADT de Tarma a mediados del presente año con la intención de devolverle protagonismo al equipo. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron durante su gestión. Usúcar deja el cargo tras dirigir seis partidos, en los cuales cosechó apenas dos puntos de dieciocho posibles.

El complicado presente de ADT en la Liga 1

Vale precisar que ADT no la pasa nada bien en la Liga 1 2026. El conjunto celeste suma 21 puntos en la tabla acumulada, apenas uno más que FC Cajamarca, club que se encuentra en zona de descenso. Se espera que en los próximos días la directiva anuncie al nuevo entrenador que tendrá la difícil tarea de mantener al equipo en primera división.