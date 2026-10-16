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Mr. Peet maravillado con insólito jugador de la Liga 1: "De los mejores jugadores del torneo"

Mr. Peet destacó el talento de una de las principales figuras de la Liga 1 y generó sorpresa al resaltar que, pese a su buen nivel, no forma parte de ninguno de los equipos grandes del fútbol peruano.

Antonio Vidal
Mr. Peet maravillado con insólito jugador de la Liga 1
Mr. Peet maravillado con insólito jugador de la Liga 1 | composición Líbero/Madrugol
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En una reciente edición del programa 'A Presión', se desarrolló un interesante debate sobre el rendimiento de un jugador que, pese a demostrar una gran calidad cada fin de semana, nunca ha jugado en un equipo grande. Para Mr. Peet, este volante ofensivo sigue siendo uno de los mejores futbolistas de la Liga 1 y no dudó en destacar cuanto disfruta verlo jugar: se trata de Marcos Lliuya, figura de UTC.

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Mr. Peet maravillado con Marcos Lliuya

Para el periodista deportivo, a pesar de que Lliuya nunca ha jugado en algún equipo grande como Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, lo considera uno de los mejores jugadores del torneo por el rendimiento que ha mostrado. "Voy a seguir diciendo lo mucho que disfruto viendo a Lliuya, porque es uno de los pocos jugadores —con el respeto que se merecen todos— con los que disfrutas viendo fútbol los fines de semana".

Sin embargo, reconoció que a pesar de que por edad o por factores externos no le alcance para llegar a la selección peruana, no desmerita la calidad que tiene. "Que no le alcance para estar en la selección, ya sea por la edad, la medición o cualquier otro motivo, es otro tema. Pero nadie puede negar que es uno de los mejores jugadores del torneo".

Finalmente reconoció que a pesar de que UTC se está yendo a la segunda categoría, al volante lo ve en otro equipo de provincia. "Nadie va a negar que está entre los mejores jugadores del campeonato, independientemente de que UTC esté prácticamente sentenciado. Probablemente siga jugando en algún equipo de altura".

Marcos Lliuya fue escogido para el once ideal de la fecha 11

Marcos Lliuya fue escogido para el once ideal de la fecha 11

Trayectoria de Marcos Lliuya

  • Defensor Zarumilla
  • Santos FC
  • Sport Victoria
  • Sport Huancayo
  • Alianza UDH
  • UTC
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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