Carlos Gruezo es uno de los jugadores ecuatorianos que viene siendo noticia en el fútbol peruano tras ser vinculado con Universitario de Deportes para la temporada 2027. Más allá de lo deportivo, la gran sorpresa pasa por su salida del Santos Laguna, donde venía siendo titular.

Distintos medios mexicanos señalan que Carlos Gruezo mostraba un buen nivel en el Santos Laguna, club al que llegó a finales del 2025 y con el que firmó hasta el 2027. Por ello, resulta extraño que la institución le haya rescindido el contrato de manera anticipada.

"Club Santos Laguna informa que, de común acuerdo, ha concluido de manera anticipada la relación contractual con el jugador Carlos Gruezo. El mediocampista ecuatoriano militó con los Guerreros durante los torneos Clausura 2026 y Apertura 2026", se lee en el comunicado emitido por el club el 9 de septiembre.

La posible razón de la salida de Carlos Gruezo del Santos

El cuadro mexicano no indicó los motivos del cese de Carlos Gruezo; sin embargo, el Récord reveló lo siguiente: "se pudo saber que la ruptura entre club y jugador se debió a una falta de actitud y compromiso tras la eliminación del equipo en la Leagues Cup".

Carlos Gruezo jugó 16 partidos con el Santos Laguna entre el Torneo Clausura, el Torneo Apertura y la Leagues Cup, registrando solo un gol. En el Apertura únicamente disputó las dos primeras fechas y posteriormente el entrenador Renato Paiva dejó de considerarlo.

Llegada a Universitario

La dirección deportiva de Universitario aprovechó la oportunidad de mercado para alcanzar un acuerdo de palabra con el ecuatoriano Carlos Gruezo, quien el pasado sábado estuvo junto a su agente en el Estadio Monumental presenciando el partido ante Juan Pablo II.

Carlos Gruezo con la camiseta de Ecuador

Carlos Gruezo y los equipos que jugó

El volante ecuatoriano de 31 años jugó tres eliminatorias y cuatro copas América con su selección. Jugó en Alemania, Estados Unidos y México.