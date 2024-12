"Cuto" Guadalupe invitará carapulcra con sopa seca a Gianluca Lapadula

El “Cuto” no dudó en responder el gesto de los referentes de la Blanquirroja y reveló que después del partido contra los cafeteros se comunicó con Christian Cueva para felicitarlo por el resultado y por su gran actuación que calló las críticas por su indisciplina fuera de las canchas.

“Gianluca Lapadula es un tipo que me siento muy identificado con él porque transmite mucha humildad, tú lo ves y dan ganas de abrazarlo porque es una persona que se ganó el cariño de todos los peruanos y entra a la ‘chacota’.

Yo tengo la fe que va a venir a mi restaurante, ya me estoy moviendo con ese tema con Christian que ha hecho una linda amistad con Lapadula, él me dice tío no sabes lo que es, es un tipo bien chévere, bien humilde, así que está invitado para que pueda venir a comer su rica carapulcra con sopa seca”, manifestó.