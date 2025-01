Óscar Ruggeri, se una a la bicolor por el 'Tigre' Gareca: "ahora hincho por Perú"

"Vamos a ver si el Flaco (Gareca) los mete allá arriba" indicó Ruggeri, que de inmediato fue consultado por el "Pollo" Vignolo si quiere dejar nuevamente a Chile fuera del Mundial y la respuesta del excampeón del mundo no se hizo esperar. "A mi no me interesa cómo le vaya. Que se las arreglen", sostuvo.