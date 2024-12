Perú vs Colombia: 'cafeteros' meten miedo y agotan entradas en 5 minutos

La Selección Peruana no la va a tener fácil ante Colombia el próximo 28 de enero pues no solo enfrentará a los 11 jugadores sino también el fuerte calor de Barranquilla y al público en contra que también harán de la suya para incomodar a la bicolor. Este partido es decisivo para ambas selecciones con miras a Qatar 2022.

La empresa encargada de los boletos del Colombia vs Perú, TuBoleta, anunció que vendería las entradas de preventa a las 8:00 am y esto mantuvo a los colombianos atentos pero no pensaron que la expectativa fuese tan gran a tal punto que agotaron las entradas a los 5' de a haberse puesto en venta.