André Carrillo será sometido a exámenes médicos para determinar si llega ante Paraguay

La Selección Peruana pasó la página y ya se enfoca ante Paraguay , con el objetivo de cerrar bien las Eliminatorias y lograr el puesto de repechaje. Sin embargo, una de las preocupaciones que ha dejado la derrota frente a Uruguay, más allá de la polémica, es la situación de André Carrillo , quien no pudo completar el partido por presentar molestias.

En el minuto 65 del duelo ante los charrúas, la 'Culebra' tuvo que ser sustituido por Santiago Ormeño, ya que el habilidoso atacante que milita en el Al-Hilal había recibido un sin fin de golpes. Por esa razón, mientras lo atendían los médicos, este señaló que no podía continuar en el terreno de juego.

Ahora que la 'Sele' se encuentra en Lima, el comando técnico vive un momento de incertidumbre tras conocer que el 'fijo' de Ricardo Gareca deberá pasar por exámenes médicos para determinar si llegará o no al partido del martes frente a Paraguay , según informó el periodista Gustavo Peralta.

André Carrillo pasará por exámenes médicos en unas horas. (Foto: Captura)

"Confirmado: André Carrillo será sometido a exámenes médicos en unas horas. No hay buenas sensaciones. A esperar lo que salga en las pruebas" , escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Finalmente, es importante mencionar que si, en todo caso el ex Alianza Lima no logra recuperarse, sin dudas será una baja sensible de la Blanquirroja, sobre todo porque se trata del futbolista que le anotó un doblete a los paraguayos en la primera jornada del proceso clasificatorio.