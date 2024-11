Luis Suárez y el fuerte cruce de palabras con Advíncula y Cueva que no se vio en TV - VIDEO

Dentro del candente partido entre Perú vs. Uruguay , se vivieron momentos de alta adrenalina por parte de los protagonistas. Los jugadores peruanos tuvieron que verse cara a cara con uno de los experimentados de Uruguay como Luis Suárez, quien quiso imponerse ante nuestros compatriotas en el Estadio Centenario.

"No, no te pases. Él me está empujando. Él está empujando", manifiesta Luis Advíncula delante del árbitro Anderson Daronco en las imágenes exclusivas de "Fútbol en América".