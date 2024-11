Selección Peruana haría que el país tenga un crecimiento económico si llega al Mundial

La Selección Peruana está a 90 minutos de poder meterse en el Mundial Qatar 2022 , y de concretarse, el equipo de Ricardo Gareca no solo daría alegría a todos los hinchas de la Bicolor, sino también a la economía de nuestro país.

De todos modos, Claudia Sicoli hizo énfasis en que esta euforia que se puede vivir por la Selección Peruana, debería tomarse con mesura, ya que así no se generará un efecto nocivo en lo económico para el siguiente año. "Es importante que la gente esté contenta. Si uno quiere gastar, que lo haga, pero pensando de manera un poco más realista. Sacarse un poco la camiseta, y pensar un poco más para que este impulso del consumo no sea sobredimensionado y no genere un efecto bastante nocivo para el año que viene o fines de año", sentenció.