¿Vuelve a Perú? Ricardo Gareca 'reapareció' apenas se confirmó la salida de Oblitas

La selección peruana atraviesa un pésimo momento en las Eliminatorias al Mundial 2026 y ello se vio reflejado en la interna de la FPF, ya que Juan Carlos Oblitas no va más como director general de fútbol tras un comunicado de la misma entidad deportiva. Ello causó conmoción en toda la hinchada y en el mismo Jorge Fossati, sobre todo porque Ricardo Greca 'reapareció' apenas se supo la noticia. ¿Volvió a Perú?

Como muchos recuerdan, el 'Tigre' es de los estrategas más queridos que ha tenido la Bicolor debido a que nos condujo a una Copa del Mundo después de casi 4 décadas y nos clasificó a una final de Copa América luego de 44 años. No obstante, luego de perder la repesca continental ante Australia rumbo a Qatar no volvió a ponerse el buzo del combinado patrio.

Ricardo Gareca se volvió tendencia en Perú.

No obstante, para desilusión de muchos amantes del fútbol peruano, el estratega que ahora pertenece a la selección chilena no regresará a la Blanquirroja, al menos no en el futuro cercano. Gareca venía siendo muy criticado en la Roja, pero tras su reciente triunfo por 4-2 sobre Venezuela comenzó a ganar la confianza de todo el pueblo sureño.