Uribe fue tajante y respondió si tuvo contacto con la FPF para reemplazar a Oblitas: "Quiero sumar"

"Tengo invitaciones que tienen que ver mucho con lo que aquí expreso. Solo quiero sumar, yo no sé dónde estaré, quiero sumar, entendiendo todo lo que pasa, no calificándola, sino tratando de ayudar a que sea mejor. Ese es mi propósito de vida y que quede bien claro, lo estoy reiterando. Yo no cambio mi discurso dependiendo hacia dónde va tal cosa", manifestó Julio César Uribe.

De igual modo, el ex futbolista, enfatizó que, no tendría ningún inconveniente en trabajar con la FPF, pues estima que su probable gestión en el máximo ente del balompié nacional, tendría un aporte bastante significativo.

"Tengo bien claro que conversar no es pactar. Creo que puedo ser útil, porque si no lo fuera, me quedaría en mi casa, estaría tranquilo, pero puedo sumar. Soy consecuente con lo que he dicho y hecho toda mi vida, porque he sido muy buen compañero, muy correcto con mis superiores y con los señores periodistas", sentenció.