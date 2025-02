La Sub 20 dio otra muestra del desprecio por la psicología del deporte como especialidad

Hace unos días me enteré que José “Chemo” Del Solar había dejado bien claro hace ya mucho tiempo que no le interesaba trabajar con ningún especialista la parte psicológica de sus dirigidos. Lo había sentenciado con una frase que si bien no aseguro sea textual decía algo así: “mis equipos no necesitan psicólogo”. La creo, absolutamente, y no solo por las fuentes que me la hicieron llegar sino porque en mis más de 20 años haciendo psicología del deporte he visto esa constante entre quienes manejan nuestro fútbol, y no hablo solo de dirigentes sino de los mismos entrenadores. Los resultados, por otro lado, son para mi otra evidencia del desprecio que sienten por la ciencia.