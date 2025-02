Técnico mundialista quiere llegar a la FPF e ilusiona a hinchas: "Claro, porque lo mío es…"

Inició el 2025 y los hinchas de la selección peruana están con la expectativa por saber lo que pasará con el futuro dentro de la Videna. Y es que al aparecer la crisis en el fútbol se agrava con los últimos resultados obtenidos. Al duro momento en las Eliminatorias 2026 se sumó el fracaso de la Sub 20 en el Sudamericano .

No cabe duda que la Copa del Mundo es el objetivo más importante de todas las selecciones; sin embargo, parece que la clasificación en esta ocasión está cada vez más lejos para la Blanquirroja al quedar en el último lugar con apenas 7 unidades de 12 partidos disputados. Por si fuera poco, la Sub 20 que dirigió José ‘Chemo’ del Solar se despidió del sueño mundialista al acumular cero puntos.

Se trata de Juan José Oré , quien logró la clasificación al Mundial Sub 17 de Corea del Sur (2007), el título del Sudamericano Sub-15 en 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. El experimentado entrenador conversó con El Popular y se refirió a algunos puntos.

“No me esperaba una eliminación así. Se ha disminuido mucho en ese aspecto, no se apuesta en el trabajo de menores y cuando llega el Sudamericano nos enfrentamos a selecciones que tienen jugadores en el exterior o son titulares en sus clubes”, respondió al ser consultado si se imaginaba este fracaso de la Sub 20.