Rebagliati apuntó contra jugadores que serían titulares en el Perú vs Bolivia: "No me encanta..."

Solo es cuestión de horas para vivir el emocionante partido entre Perú vs Bolivia por la jornada 13 de las Eliminatorias Conmebol 2026 . La Bicolor se juega las últimas chances de lograr un cupo a la Copa Mundial del próximo año, sabiendo que en esta fecha FIFA de marzo enfrentará a dos rivales directos.

Hay nombres que sorprenden a propios y extraños, y uno de los que no calló ante este panorama es Diego Rebagliati . El comentarista deportivo ve con buenos ojos a ciertos futbolistas, pero apunta contra una posición fundamental que es clave para conseguir la victoria.

Nos referimos al aspecto ofensivo, en el que destacan tres jugadores en la zona de ataque como Bryan Reyna, Andy Polo y Paolo Guerrero. Para Rebagliati, la suma de las virtudes de estos delanteros no es suficiente para hallar el gol que tanto le ha faltado a la Bicolor en esta campaña de Eliminatorias.

"André (Carrillo) tiene que jugar unos 15 o 20 metros más adelante de lo que juega en Corinthians, va a tener que acercarse más a Guerrero, porque sino se nos va a complicar el gol. Lo que no me encanta de la posible alineación es que los atacantes no tienen tanto gol", expresó Diego Rebagliati en el programa "Al Ángulo".