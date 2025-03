TV de Venezuela no repitió falta contra Guerrero y Diego Rebagliati reaccionó: "¡Increíble!"

Por si fuera poco, la señal internacional no mostró la repetición de algunas imágenes de posibles faltas, sobre todo a favor de la Blanquirroja. Una de ellas, llamó la atención del comentarista deportivo Diego Rebagliati , pues quiso ver un jalón a Paolo Guerrero en el área de la ‘Vinotinto’, pero la televisión local nunca lo mostró.

“Simplemente no lo quiere mostrar. ¡Increíble! No mostraron el jalón”, mencionaron durante la transmisión del partido Perú vs. Venezuela, pues esperaban que se repita la jugada para poder analizar la posible falta en contra del ‘Depredador’.